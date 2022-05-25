Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti

Kaza, dün gece Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapay Şelale istikametinden Çevreyolu istikametine seyir halindeki 16 yaşındaki A.D.'nin kullandığı 07 LF 272 plakalı Tofaş şahin marka otomobil, trafik lambalarında sağ şeritte kırmızı ışıkta beklerken, aniden sol tarafa dönmeye kalktı. Bunun üzerine A.D.'nin aracı ve Burak Atasoy'un kullandığı 07 AKJ 089 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.D. (16) ve otomobilde yolcu olarak bulunan kız arkadaşı A.D. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobili evlerinin önünden kaçırmış

16 yaşındaki A.D.'nin otomobili evlerinin önünden anne ve babasının haberi olmadan kaçırdığı ve kız arkadaşıyla gezerken kaza yaptığı öğrenildi. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Arif Kaplan

