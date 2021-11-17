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Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı

Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı
Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı

Erzincan'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 çocuk hafif yaralandı.

Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı - Tıkla İzle

Yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 çocuk, ailelerinden habersiz aldıkları otomobille kaza yapıp, hafif yaralandı. Kaza, Kavakyolu Paşa Mahallesi 103 Sokak'ta meydana geldi. Çocuklardan biri, ailesinden habersiz olarak aldığı 24 AAF 054 plakalı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı. Bir süre çocuğun kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 çocuk, hafif yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Emin Ferhat Sevilir
 

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