Babasının tüfeğiyle oyunu sonu oldu

İddiaya göre, 18 yaşındaki Kamil Koç, Karaköy Mahallesi'ndeki evlerinin ikinci katındaki balkonda babasının av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Koç'un göğüs bölgesine isabet etti.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kanlar içindeki Koç'u ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Koç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Murat Yalçın

