Babasıyla parkta çay içerken husumetlisi tarafından vuruldu

Almanya'dan ailesinin ikamet ettiği Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelen Cengiz Tetik (50), babasıyla birlikte ilçe merkezinde bir çay bahçesine oturdu. Çay içtikleri sırada aralarında bir arsa satışından dolayı alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Engin Doğuş elinde pompalı tüfekle çay bahçesine geldi. Cengiz Tetik sağ bacağına tek el ateş eden Engin Doğuş, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Şahıs, polis ekipleri tarafından evinin yakınında pompalı tüfeğiyle birlikte yakaladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengiz Tetik buradan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yakalana şahıs ifade alınmak üzere karakola götürülürken, Cengiz Tetik'in babası, İHA muhabirine birden bire otururken şahsın geldiğini ve oğluna ateş ettiğini söyledi.

Arslan Altındiş