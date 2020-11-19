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Babasıyla tartışıp evde yangın çıkardı

Babasıyla tartışıp evde yangın çıkardı
Babasıyla tartışıp evde yangın çıkardı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi, babasıyla tartıştıktan sonra evde yangın çıkarıp kaçtı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Şeftali Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, baba C.A.Y. ve kızı E.Y'nin bulunduğu sırada eve gelen M.Y, babasından para istedi. Babasının parasının olmadığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında M.Y. evde döktüğü benzini ateşe verip kaçtı. M.Y'nin evin kapısını da kilitlediği iddia edilirken, evden gelen yardım çığlıkları ve yükselen dumandan yangını fark eden çevredeki komşular durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen baba C.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba C.A.Y. oğlundan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Karakış
 

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