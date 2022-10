‘Babayiğitler' Togg'u değerlendirdi

Togg'un proje ortakları Gemlik Kampüsü'nün açılışının ardından bir toplantı düzenledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Turkcell A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu'nun katıldığı toplantıda ortaklaşa iyi bir iş çıktığını vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türkiye'de bir ilki denediklerini dile getirerek, "2017'de başladığımız süreçte bugün, belli bir noktaya gelmiş olmaktan dolayı ortaklar olarak çok mutluyuz. Türkiye'de bir ilki denedik. Sanayi şirketlerinde böyle çoklu ortaklık, hepsi de kendi alanında dev olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız projeye inandılar. Baştan beri yılmadan 5 senedir bu zorluklara rağmen yılmadan devam ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Togg, nasıl ki Türkiye'nin ilk arabasıysa, her şeyi bize ait olan bir arabaysa, bu ortaklık da Türkiye'de diğer şirketlerimize bir rol model olur diyorum. Paylaşarak, birlikte, hepimiz birbirimizden güç alarak, hepimiz birbirimizin eksik olduğu tarafı tamamlayarak, bu ortaklıkta bir başarıya ulaştık. Bu birliktelik rahmeti de getirdi. Yakında inşallah satışta da hep beraber bunu göreceğiz" diye konuştu.

Togg Ceo'su Gürcan Karakaş, her markanın önce kendi memleketinde ve ülkesinde başarılı olmasına inandıklarını belirterek, “Mart ayının sonunda trafiğe çıkmaya başladıktan sonra kendimize 15-18 ay süre veriyoruz. Bu başarımızı ispatladıktan sonra da yurt dışında özellikle Avrupa'da hangi ülkelere gideceğimizin önceliklerinin belirlenmesiyle beraber şimdiden çalışmalara başladık. Yakın zamanda da açıklarız ama şu an için çok erken. Servis hizmetini de doğrudan biz vermek istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün. Olayın sadece bir servis boyutu yok. Dolayısıyla bizim ülkemizde 7 ayrı bölgede 20'ye yakın servis noktamızla artı mobil servis araçlarımızla biz bu hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayinde çok güzel sürprizlerimiz var”

Fuat Tosyalı da geçen sene BMC'yi satın alarak taşıt endüstrisine girdiklerini belirterek, “Kaderin cilvesidir ki, Togg ilk kurulurken ısrarla bu yatırıma girmem teklif edilmişti. Ben, 'Biz demir-çelik üreticisiyiz. Taşıt endüstrisi bize uzak' deyip uzak durmuştum ama demek ki bu anı yaşamak varmış. İçimden hep bunu düşünüyorum. Tabi bu anı yaşamak, muazzam bir eserle karşınızda olmak, ayrıca da, yine milli tankımızı inşallah gelecek yıl üretip, hizmete vereceğiz. Bununla beraber yine savunma sanayinde çok güzel sürprizlerimiz var. Büyük yatırımlarımız var. Sessiz sedasız bunları kuvvetlerimizin hizmetine veriyoruz” dedi.

Ahmet Zorlu ise projeye katıldıklarını için çok mutlu olduklarını belirtti. 5 sene önce projeye evet denilmese bugün geç kalmış olacağının altını çizen Zorlu, “İyi ki bu projeye başlamışız. 2 senede ‘Babayiğitler' böyle bir tesisi kurdu. O yüzden mutluyum” ifadelerini kullandı.

Tuncay Özilhan, elektrik araca inandıklarını ifade ederek, “İnandığımız bir proje. Elektrikli araç olduğu için biz Anadolu Grubu olarak inanıyoruz ve 'elektrikli projeyse varız' dedik ve neticesinde de elektrikli proje olarak geliştirilmesine karar verildi. Bu değişimin, dönüşümün başındayız. Elektrikli araçların çok önemli avantajları olduğuna inanıyoruz. Sıfırdan başlayan bir elektrikli aracın çok da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah daha yeni başladık bu işe. Bundan sonra bize çok daha zor bir dönem başlıyor. Üretmek, satmak, yaymak, markayı tanıtmak, ihracat yapmak bunların hepsi zor işler. Önce Türkiye'de başarılı olmalıyız” dedi.

"Togg, milletçe beraber olduğumuzda ne gibi işler başarabileceğimizin önemli bir göstergesi"

Bülent Aksu da, yerli ve milli bir hayalin doğuşuna şahitlik ettiklerini belirterek, bu projede heyecanlı olduğunu anlattı. Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Togg, milletçe beraber olduğumuzda ne gibi işler başarabileceğimizin önemli bir göstergesi. Türkiye'nin Turkcell'i önemli bir teknoloji şirketi. Binlerce Ar-Ge çalışanımız var. Aynı zamanda Türkiye'de en fazla patent alan şirketlerden bir tanesiyiz. Hep bu projenin başında Turkcell 'niye hissedar' diye tartışılırken emobilite ekosisteminin devreye girmesi, ekosistemi ve elektrikli araçlarla beraber aslında Turkcell'in hissedarlığı sorgulanmaktan çıktı. Çünkü artık otomobil endüstrisi bir emobilite ekosistemine döndü."

Abdullah Çibir - Hakan Gönül - Uğur Uslubaş



