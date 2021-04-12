Babba Media Kurucusu İsmail Tilaver “Tik Tok yeni starlar ortaya çıkarıyor”

İsmail Tilaver, “Tik Tok, genç yaşlı demeden herkesin eğlenmek için bir kez olsun izlediği videoların yayınlandığı platformlardan biri. Hatta bu videolardan bazıları viral olur ve ülkede neredeyse izlemeyen kimse kalmaz. İşte Bilal Sonses, Feride Hilal Akın gibi isimler de Tik Tok ile bu şekilde ünlü oldular. Tik Tok ile video oluşturmak o kadar kolay ki çocuklar dahi videolarını çekip düzenleme yapabiliyor. Yaş sınırı da çok düşük. Hal böyle olunca isteyen herkes video çekip burada yayınlayabiliyor. Gelecekte göreceğimiz yeni starların pek çoğu Tik Tok videolarından çıkarsa sakın şaşırmayın. Önceden Facebook vardı şimdi de Tik Tok var” dedi.

“Bazı insanlar sadece hayalini kurar, bazıları da gerçekleştirir”

Genç yaşına rağmen e-ticaret ve sosyal medya alanında çalışmalar yürüten İsmail Tilaver, geleceğin starlarını ortaya çıkaracaklarını söyleyerek, “Tik Tok video platformunda çektiğim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızı Babba Media çatısı altında birleştirdim. Ayrıca Babba Media vasıtası ile Tik Tok üzerinden adını duyurmak isteyen kişilere de danışmanlık ve teknik destek sağlıyoruz” dedi.

İsmail Tilaver son olarak da, “Bazı insanlar sadece hayalini kurar, bazıları da gerçekleştirir. Ben hayallerini gerçekleştiren o şanslı azınlığın içindeyim. İstediğim işi yaparak para kazanıyorum. Üstelik bu işi yaparken keyif alıyorum. Hayallerime de teker teker ulaşmaktayım. Sadece hayal kurup bana gelmesini beklemek yerine harekete geçtim. Şimdi de bu girişimlerimin meyvelerini yemeye başladım” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

