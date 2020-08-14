İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baca yangını paniği

Baca yangını paniği
Baca yangını paniği

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir iş yerinde çıkan baca yangını korkuttu.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde kokoreç dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir kokoreç dükkanının bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Baca içerisinde birikip ziftleşen yağların tutuşmasıyla alev aldığı değerlendirilen baca yangını paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Baca yangınından dolayı küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Müberra Çelebi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.