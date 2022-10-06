Bacakları her yıl 7 santimetre genişliyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı' olarak bilinen ‘lenf ödem'i hastalığına yakalandığı tespit edildi. İğne, ilaç ve makine tedavisi uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. İlk olarak sağ ayağında başlayan şişlik kısa sürede sol ayağına da yansıdı. Ayağı ve bacağı her yıl 3 ila 7 santim büyüyen Demirezen'in hayatı adeta alt üst oldu. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu. Görenlerin bir hayli dikkatini çeken Demirezen, yetkililere seslenerek akülü sandalye istedi.

Mert Taha Varol - Mehmet Bardak - Mustafa Kurtulan

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