Bacanağı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bacanağı Nuri Becit'i (53) silahla vurdu. Başından vurulan Becit kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan A.B. ise olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı Becit yapılan ilk müdahalesinin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Becit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.