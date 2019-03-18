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Bacanağını öldüren zanlıyı polis ormanda drone ile aradı

Bacanağını öldüren zanlıyı polis ormanda drone ile aradı
Bacanağını öldüren zanlıyı polis ormanda drone ile aradı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 60 yaşındaki bacanağını öldüren katil zanlısını polis ekipleri kaçtığı ormanda drone ile aradı.

Bacanağını öldüren zanlıyı polis ormanda drone ile aradı - Tıkla İzle

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan D. (42), ev sahibi ve bacanağı Çetin Gökdel (60) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Evine giden Hasan D. yanına aldığı ruhsatsız ev tüfeğiyle olay yerine tekrar geldi. Tüfeği ateşleyen zanlı, Çetin Gökdel'i yaraladı. Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin Gökdel, burada hayatını kaybetti. 

Katil zanlısı ise 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin peşinde olduğunu anlayan zanlı, aracını bırakarak ormanlık alana girdi. Polis ekipleri uzun süre ormanlık alanda kaçan zanlıyı aradı. Arama çalışmalarında polis ekipleri drone kullandı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan aranmasına rağmen zanlının izine rastlanmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.  

Refik Fidan-Serdar Uzkaya
 

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