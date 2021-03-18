İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü

Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü
Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü

Sultangazi'de faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasının bacasında çıkan yangın, kısa sürede kumaşların üstüne sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle fabrikayı sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü - Tıkla İzle

Olay, saat 16.45 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi üzerinde bulunan bir kumaş boyama fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kumaş boyama fabrikası ve depo olarak faaliyet gösteren işyerinin baca kısmında başlayan yangın, sıçrayan kıvılcımların kumaşların üzerine düşmesi sonucu büyüdü. Kısa sürede alevlerin sardığı fabrikada, personeller yangın tüpleri ile yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Tik



 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.