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BAE, ABD'nin Kaşıkçı cinayetinde suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi

BAE, ABD'nin Kaşıkçı cinayetinde suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi
BAE, ABD'nin Kaşıkçı cinayetinde suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu reddettiği yönündeki açıklamasını desteklediğini bildirdi.

ABD'nin 2018 yılında işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili dün yayınladığı raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından yayınlanan rapora tepki göstererek Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporu reddettiğini duyurmuştu. Konuya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama geldi. Açıklamada BAE'nin Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı raporunu reddettiği yönündeki tutumunu desteklediği ifade edildi. Suudi Arabistan'ın yasaları şeffaf ve tarafsız bir şekilde uyguladığı savunulurken, BAE'nin Suudi Arabistan yargı kararlarına güven duyduğu ve destek verdiğinin altı çizildi.

Öte yandan dün Kaşıkçı suikastına ilişkin raporun yayınlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kaşıkçı'nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirildiğini belirtmiş, ABD hükümetinin, sınırlarının ötesine uzanarak gazetecileri tehdit eden ve hedef alan ülkelere ek yaptırımlar getireceğini de açıklamıştı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

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