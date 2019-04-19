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BAE adına casusluk yapan 2 şüpheli tutuklandı!

BAE adına casusluk yapan 2 şüpheli tutuklandı!
BAE adına casusluk yapan 2 şüpheli tutuklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yapan Arap uyruklu iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yapan Arap Uyruklu Z.H. ve S.S., İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmişti. Arap uyruklu Z.H. ve S.S. savcılık sorgularının ardından "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Burada yapılan sorgularının ardından Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yapan Arap uyruklu iki şüpheli tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi 

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı 6 ay önce Türkiye'ye giriş yapan 2 kişiyi, casusluk şüphesiyle takibe almıştı. 6 ay boyunca adım adım izlenen Arap uyruklu 2 kişinin, Birleşik Arap Emirlikleri adına istihbarat eleman ağı kurmaya çalıştıklarının tespit edilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle gerçekleştirilen ortak operasyonda iki zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlıların yakalandığı otelde yapılan aramada bilgisayarlara da el konulduğu öğrenilmişti.  

Melike İnal - Sadık Kahraman
 

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