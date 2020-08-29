BAE, İsrail'e uyguladığı ekonomik boykotu kaldırdı

Emirlik Haber Ajansı'nın (WAM) bildirdiğine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, İsrail ile mali ve ticari anlaşmaların yapılmasına izin veren bir kararname çıkardı. Kararın ikili ilişkilerin kurulması için Al Nahyan'ın izniyle ikili işbirliğini destekleme amaçlı alındığı bildirildi. Haberde, "Yeni yasanın kararı, BAE'nin İsrail ile diplomatik ve ticari işbirliğini genişletme çabaları kapsamında yer alıyor. Ekonomik büyümeyi canlandıracak, teknolojik yeniliği teşvik eden ortak işbirliği başlatmaya yönelik bir yol haritası ortaya konuldu” denildi.

Yeni kararname ile İsrailli firmalara Arap Yarımadası'ndaki yedi şeyhlikte iş yapma izni verildi. Aynı zamanda İsrail mallarının satın alınmasına ve ticaretine de onay çıktı. Bu arada Pazartesi günü, İsrail havayolları El Al'a ait bir uçağın, Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner da dahil olmak üzere bazı ABD'li ve İsrailli yetkilileri ilk direkt ticari uçuşla Abu Dabi'ye taşıması planlanıyor.

Tel Aviv ve Abu Dabi, bu ayın başlarında ilişkilerini normalleştirme planlarını açıkladılar. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ikili ilişkiler kuran ilk Körfez devleti oldu. Anlaşma BAE'yi 1979'da Mısır ve 1994'te Ürdün'den sonra İsrail ile tam bir barış anlaşması yapan üçüncü Arap ülkesi yaptı.

Serkan Bayar