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BAE, Rus aşısı Sputnik V'nin acil kullanımını onayladı

BAE, Rus aşısı Sputnik V'nin acil kullanımını onayladı
BAE, Rus aşısı Sputnik V'nin acil kullanımını onayladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların farklı ülkelerden onay almaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısını acil durum kullanımına izin verdi. BAE Ulusal Kriz ve Acil Durum Yönetimi Otoritesi, “küresel salgında korona virüsle verilen mücadelede büyük bir adım olarak Rusya'nın Sputnik Covid-19 aşısının acil kullanımı BAE'de onaylandı. Sputnik V korana virüs karşı etkililiğini kanıtladı ve antikor oluşturmada güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Rus Sputnik V aşısı, Çin'in Sinopharm ile Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının ardından BAE'de onaylanan 3. aşı oldu.
Öte yandan, BAE'de şu ana kadar 267 bin 258 korona virüs vakası kaydedilirken, toplam 766 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.

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