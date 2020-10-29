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BAE'de 24 saatte 1312 korona virüs vakası kaydedildi

BAE'de 24 saatte 1312 korona virüs vakası kaydedildi
BAE'de 24 saatte 1312 korona virüs vakası kaydedildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) korona virüs vakaları artmaya devam ederken, son 24 saatte yeni bin 312 korona virüs vakası kaydedildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 24 saat içerisinde 3 kişi koronadan hayatını kaybederken bin 312 yeni korona virüsü vakası doğrulandı. Ülke genelinde toplam korona vaka sayısı 130 bin 336'ya, can kaybı 488'e yükseldi. BAE Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte ülkede 130 bin 573 korona virüs testi gerçekleştirildi.
BAE Sağlık ve Önleme Bakanlığı (MoHAP), yeni tespit edilen vakalar çeşitli milletlerden olduklarını ve gerekli tedavi almak için hastanede kaldıklarını açıkladı. MoHAP, bin 500 kişi tamamen koronadan iyileşirken toplam korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 126 bin 147'ye ulaştığını da duyurdu.

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