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BAE'de korona virüsü vaka sayısı 153'e yükseldi

BAE'de korona virüsü vaka sayısı 153'e yükseldi
BAE'de korona virüsü vaka sayısı 153'e yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) korona virüsü vaka sayısı 153’e yükseldii.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde korona virüsü vaka sayısı 153'e yükselirken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bütün dini törenler, düğünler, spor faaliyetleri iptal edilirken, sinema salonları da kapatıldı. Restoranlar ve kafeler ise yalnızca internetten sipariş alabilecek ve sterilizasyon şartlarına uymak zorunda olacak.

BAE Sağlık Bakanlığı, koronadan iyileşen kişilerin sayısının 38'e ulaştığını açıkladı. Öte yandan tedbirler kapsamında BAE Enerji ve Sanayi Bakanlığı, Pazar gününden itibaren uzaktan çalışma sistemine geçileceğini açıkladı.

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