BAE'de son 24 saatte rekor sayıda Covid-19 vakası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 24 saat içerisinde 883 yeni enfeksiyon tespit edildi. BAE Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tespit edilen vak'a sayısının Mayıs ayından bu yana günlük vak'alardaki en yüksek sayı olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam korona virüs vak'a sayısının 75 bin 981'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, 2 yeni ölümün olduğunu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 393'e ulaştığını da ekledi. Bakanlık, toplam yapılan test sayısının 7,7 milyonun üzerinde olduğunu da belirtti.

Bakanlık son 24 saatte toplam 416 kişinin de iyileştiğini vurguladı. BAE hükümetinin resmi sözcüsü Omar Al-Hammadi "Ülkedeki tedavi yöntemleri, tıbbi personel ve malzemelerin hazır olması ve ilaç stoğu sayesinde yüksek iyileşme oranı yaşanmaya başladı" dedi.