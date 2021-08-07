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BAE'den Tunus Devlet Başkanı Said'e destek

BAE'den Tunus Devlet Başkanı Said'e destek
BAE'den Tunus Devlet Başkanı Said'e destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomatik Danışmanı Anwar bin Muhammed Gargash, Tunus Devlet Başkanı Kays Said ile yaptığı görüşmede, BAE'nin, Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanında olduğunu söyledi.

BAE’den Tunus Devlet Başkanı Said’e destek - Tıkla İzle

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomatik Danışmanı Anwar bin Muhammed Gargash, Tunus ziyareti kapsamında Kartaca Sarayı'nda Tunus Devlet Başkanı Kays Said tarafından kabul edildi.

Gargash, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Said'e ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolları ve ortak endişe konuları hakkında gönderdiği yazılı mesajı iletti.

Görüşmede Gargash, BAE'nin Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanında olduğunu vurgularken, uluslararası topluma, sağlık sorunları ve ekonomik zorluklarla mücadele eden Tunus'un yanında olmaya çağırdı. Gargash ayrıca, BAE'nin bir sonraki aşamada Tunus ile işbirliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Muhammed Rabah
 

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