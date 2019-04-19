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BAE'li iki kişi istihbaratçı oldukları iddiasıyla tutuklandı

BAE'li iki kişi istihbaratçı oldukları iddiasıyla tutuklandı
BAE'li iki kişi istihbaratçı oldukları iddiasıyla tutuklandı

İstanbul’da, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla Birleşik Arap Emirlikleri için casusluk yaptığından şüphelenilen iki kişi yakalandı. Zanlılar, savcılık sorgularının ardından "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlamalarıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu iki şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre MİT İstanbul Bölge Başkanlığı 6 ay önce Türkiye'ye giriş yapan 2 kişiyi, casusluk şüphesiyle takibe aldı. 6 ay boyunca adım adım izlenen Arap uyruklu iki kişinin, Birleşik Arap Emirlikleri adına istihbarat eleman ağı kurmaya çalıştıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle gerçekleştirilen ortak operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Zanlıların yakalandığı otelde yapılan aramada bilgisayarlara da el konuldu. 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu iki şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklandı.

Sadık Kahraman - Melike İnal

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