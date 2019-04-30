BAE'nde Türk vatandaşına ömür boyu hapis cezası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde M.A.A adlı Türk vatandaşına teröre destek olduğu gerekçesiyle Abu Dabi Federal Temyiz Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada yargılanan bir Arap vatandaşı da DEAŞ propagandası yapmakla suçlanmış ve 10 yıl hapse mahkum edilmişti. Hem M.A.A'nın hem de Arap vatandaşının temyiz başvurusunu reddeden Federal Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşına ve Arap vatandaşına verilen cezayı onadı.

Mahkeme dava kapsamında ele geçirilen tüm kamera, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara el konmasına, mahkumun cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmesini ve mahkeme masraflarını ödemesine karar verdi.