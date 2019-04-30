İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

BAE'nde Türk vatandaşına ömür boyu hapis cezası

BAE'nde Türk vatandaşına ömür boyu hapis cezası
BAE'nde Türk vatandaşına ömür boyu hapis cezası

Birleşik Arap Emirlikleri’nde teröre destek verdiği gerekçesiyle hakkında ömür boyu hapis verilen Türk vatandaşının cezası onandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde M.A.A adlı Türk vatandaşına teröre destek olduğu gerekçesiyle Abu Dabi Federal Temyiz Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada yargılanan bir Arap vatandaşı da DEAŞ propagandası yapmakla suçlanmış ve 10 yıl hapse mahkum edilmişti. Hem M.A.A'nın hem de Arap vatandaşının temyiz başvurusunu reddeden Federal Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşına ve Arap vatandaşına verilen cezayı onadı. 

Mahkeme dava kapsamında ele geçirilen tüm kamera, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara el konmasına, mahkumun cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmesini ve mahkeme masraflarını ödemesine karar verdi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.