İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BAE‘nin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor

BAE‘nin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor
BAE‘nin 22 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası BAE yetkililerinin 22 Eylül’de İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 22 Eylül‘de İsrail'e resmi ziyaret düzenlemesi bekleniyor. BAE'nin İsrail'e yapacağı ziyarette normalleşme anlaşması ve ikili ilişkileri güçlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı öne sürüldü. İsrail ya da BAE tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. BAE ve İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail ve BAE 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Jeries Bassier
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.