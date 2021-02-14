BAE'ye ait Umut sondası, çektiği ilk Mars fotoğrafını Dünya'ya yolladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Mars görevi kapsamında uzaya gönderdiği Umut sondası 494 milyon kilometrelik yolu 7 ayın ardından tamamlayarak, 9 Şubat tarihinde Mars'ın yörüngesine başarılı şekilde yerleşmişti. Umut'un, görev kapsamında Mars'ın atmosferi ve iklimi hakkında Dünya'ya veriler göndereceği belirtilmişti.

Mohammed bin Rashid (MBR) Uzay Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Umut sondasının "Kızıl Gezegen" olarak da bilinen Mars'a ait ilk fotoğraflarını çektiği kaydedildi. Umut'un çektiği ilk fotoğrafın yayınlandığı açıklamada, "Bu görevin Mars hakkında insanlığa fayda sağlayacak yeni keşiflere yol açacağını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mars'a ait fotoğrafın sondanın Kızıl Gezegene ulaşmasından 1 gün sonra Umut'un EXI cihazı tarafından Mars yüzeyinden 24 bin 700 kilometre (15 bin 350 mil) yükseklikten çekildiğini bildiren Merkez, "Umut sondasının ilk Mars fotoğrafının aktarımı, tarihimizde belirleyici bir andır ve BAE'nin uzay araştırmalarında yer alan gelişmiş ülkeler arasında katıldığını göstermektedir" dedi.

"Sonlandırıcı" olarak da bilinen Güneş Sistemindeki en büyük yanardağ olan Ascraeus Mons'un da Umut'un Dünya'ya yolladığı ilk fotoğraf da yer aldı.

Umut'un şu anda Mars çevresinde gezegene bin kilometreye kadar yaklaşan ve neredeyse 50 bin kilometreye kadar genişleyen bir elips içinde görevini yerine getirmeye başladı. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca bu rotanın, ekvatora yaklaşık 25 derece eğimli 55 saatlik, 22 bin kilometreye 43 kilometrelik bir yörüngeye indirilmesi planlanıyor.