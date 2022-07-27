İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BAE'yi sel vurdu: Onlarca araç selde mahsur kaldı

BAE'yi sel vurdu: Onlarca araç selde mahsur kaldı
BAE'yi sel vurdu: Onlarca araç selde mahsur kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde onlarca araç mahsur kaldı.

BAE’yi sel vurdu - Tıkla İzle

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sel vurdu. Ras Al Khaimah Emirliği ve Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, birçok cadde ve sokak göle dönerken, onlarca araç sel sularında mahsur kaldı. Sellerde, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, selde mahsur kalanlara yardım etmek için kurtarma ekipleri harekete geçirildi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum, İçişleri Bakanlığına selin vurduğu bölgelere acil durum ekipleri gönderilmesi talimatı verdi.

Muhammed Rabah

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.