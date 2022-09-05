Bafetimbi Gomis 3. golünü attı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezon ilk kez 11'de başladı. Mücadelenin 36. dakikasında sahneye çıkan Gomis, skoru 1-1'e getirdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Fransız futbolcu daha önce Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında oyuna sonradan dahil oldu ve 1'er gol kaydetti. Gomis 73. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda da yararlanamadı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Bafetimbi Gomis, 76. dakikada yerini Haris Seferovic'e bıraktı.

Oğuzhan Ort



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