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Bafra'da çay ocağında silahlı kavga: 1 yaralı

Bafra'da çay ocağında silahlı kavga: 1 yaralı
Bafra'da çay ocağında silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde çay ocağında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında Adem A. ile Harun D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Harun D. silahla Adem A'ya ateş etti. Harun D. olay yerinden kaçarken oğlu M.D.(16) de pompalı tüfekle yaralı Adem A'ya ateş etmek istedi. Bölgede devriye gezen bekçiler olaya müdahale ederek M.D'nin elindeki pompalı tüfeği aldı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi geldi. Yaralı Adem A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Harun D. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerince Fatih Mahallesi'nde olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen Harun D. getirildiği Asayiş Büro Amirliğinde fenalaşarak 112 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ahmet Şükrü Uluçay
 

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