İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı

Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan aile içi tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Hacınabi Mahallesi Ekmekci Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan T. isimli şahıs evde eşiyle tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada iddialara göre evde bulunan C.C. de katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere C.C. tabanca ile Mertcan T.'ye ateş etti. Ayağına ve başına rast gelen kurşunlarla Mertcan T. ağır yaralandı. Olay, polis ve 112'ye bildirildi. Ağır yaralanan Mertcan T. acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Olay sonrası evde olduğu iddia edilen C.C., daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.C. olay anında evde olmadığını söyleyerek iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.