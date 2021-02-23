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Bafra'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Bafra'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Bafra'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Tofaş kavşağındaki üst geçit çalışmaları nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı karayolunda Sinop istikametine seyir halinde olan Soner A'nın kullandığı 34 BIJ 569 plakalı otomobil, Yavuz B'nin kullandığı 34 BHJ plakalı otomobil ve Hasan S. idaresindeki 55 T 4574 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada 34 BHJ 691 plakalı otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay
 

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