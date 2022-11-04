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Bağ evinde 2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi

Bağ evinde 2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi
Bağ evinde 2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki bağ evinde yapılan aramada 2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi'nde ikamet eden E.Ç. isimli şahsın bağ evinde kaçak alkollü içki üretimi yaptığı duyumu üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ekipleri şahsın bağ evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 264 litre kaçak sahte rakı, 2 ton 230 kilogram kaçak şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 takım rakı damıtma düzeneği ele geçirildi.

Halil Dağ

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