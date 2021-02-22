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Bağ evinde el fenerini gören jandarma gerçeği ortaya çıkarttı: 6 ayrı suçtan aranıyorlardı

Bağ evinde el fenerini gören jandarma gerçeği ortaya çıkarttı: 6 ayrı suçtan aranıyorlardı
Bağ evinde el fenerini gören jandarma gerçeği ortaya çıkarttı: 6 ayrı suçtan aranıyorlardı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yabancı uyruklu 2 hırsızlık şüphelisi, bağ evinde el feneriyle hırsızlık yaparken devriye gezen jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Olay, 21 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Karadere Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu B.S. ile R.R.'nin bağ evinde el feneriyle hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

6 ayrı suçtan aranıyorlardı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Olay Yeri İnceleme Timinin elde ettiği deliller ve bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde şüpheli şahısların aynı bölgede geçmiş dönemlerde işlenen 6 ayrı hırsızlık suçunun failleri olduğu belirlendi. Şahısların özellikle kış döneminde kullanılmayan bağ evlerinde hırsızlık yaptıkları ve çaldıkları malzemeleri çevre il ve ilçelerdeki hurdacılara sattıkları tespit edildi. Hırsızlık konusu malzemelerin bir kısmı hızar motoru, motorlu testere, pvc ısı makinesi, kamera kayıt cihazı, antikron kablo vb. eşyalar sahiplerine teslim edildi. Şahısların çaldıkları malzemelerle bağlantı içerisinde bulundukları hurdacı ve diğer şahıslarla ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

Jandarmada gözaltında bulunan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Hasan Ay
 

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