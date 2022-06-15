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Bağ evinde elektrik akımına kapılan işçi öldü

Bağ evinde elektrik akımına kapılan işçi öldü
Bağ evinde elektrik akımına kapılan işçi öldü

Gaziantep’te bağ evi inşaatında çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi Eymen Ahmed, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki bir bağ evi inşaatında dün yaşandı. İddiaya göre, bağ evi inşaatında çalışan elektrik işçisi Eymen Ahmed (34), elektrik tesisatını bağladığı esnada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan 4 çocuk babasına ilk müdahaleyi yanındaki iş arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı işçiyi ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilen cenaze Yeşilkent Aile Mezarlığına defnedildi. Jandarma ekipleri yabancı uyruklu işçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Muhammet Abdulkadir Esen

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