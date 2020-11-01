Bagajdaki çocuğu görenler şok oldu

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi.

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin arka bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. Arka kapağının açık olduğu ve içinde çocuğun bulunduğu otomobil İnegöl'ün en işlek caddesinde hiç bir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çekilen o görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu. Otomobil bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı, geriye ise çekilen görüntüler kaldı.

Seyfettin Aras

