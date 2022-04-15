Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu

Bağcılar Belediyesi Meclisi, belediye başkanı seçimi için Başkanvekili Sibel Betül Birer'in başkanlığında toplandı. Belediye Meclisi'nde yapılan gizli oylamada 43 oydan 37 oy alan AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir Belediye Başkanı oldu. Belediye de devir teslim töreni düzenlendi. Törene, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe'de katıldı. Yeni Başkan Abdullah Özdemir görevi Lokman Çağırıcı'dan devraldı.

“Bağcılar Belediyeciliği okul haline geldi”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'da hizmet ettiği için mutlu olduğunu belirterek, “23 yıl önce başlayan belediyecilik serüvenimiz tabii ki böyle bir binada değil Bakırköy'ün eski şube binasında başlamıştı Feyzullah abiyle beraber, Bağcılar'daki siyasi serüven gençlik kollarıyla 35 yıl önce başlamıştı. Öncelikle böyle güzel insanlara hizmet etme şansı tanıyan Cumhurbaşkanımıza ve bu güzelliği bahşeden rabbime şükürler olsun. 92 yılında belediyecilik adına kimsenin olmadığı bir süreçte Bağcılar'da belediyecilik başlamıştı ama bugün geldiğimiz noktada; Bağcılar Belediyesi, belediyeciliğin de okulu haline geldi. Bugün başkanlıktaki sürecin son bulması ama Bağcılar'da yaşayan insanlara karşı sorumluluğumuz sadece burada olmadığını belirtmek isterim. Bundan sonraki süreçte sağlığım el verdiği sürece hizmet etmeye devam edeceğim. Bağcılar'ın bugüne gelmesinde halkının çok büyük emeğinin olduğunu söylemek istiyorum. Bağcılar'ı, Bağcılar'da yaşayanlarla yönetme prensibi bizi bugünlere getirdi. Teveccühlerine hizmetle karşılık verdik her birisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Hep birlikte başaracağız”

Yeni başkan Abdullah Özdemir, Lokman Çağırıcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “İnşallah bizlerde üzerine bir tuğla koyarak hizmet kervanını ilerilere götürme çabası içinde olacağız. Bu süreçte ilçe başkanlığı olarak ilçemize kuruluşundan beri hizmet etmiş bütün ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün seçilmemize vesile olan yakın, çalışma arkadaşlarımız belediye meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde onlarla birlikte hep birlikte önemli görevleri başaracağız. Belediyemize hizmet etmiş başkan yardımcılarımıza, kıymetli çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bağcılar Belediyesinin marka haline gelmesinde en önemli isimler sizlersiniz bunu da vurgulamak istiyorum. Şahsımıza güvenlerini telkin eden Cumhurbaşkanımıza, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci

