Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği işbirliğiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda 14'üncü Geleneksel Hamsi Şöleni düzenlendi. Şölene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Ethem Coşkun ve binlerce vatandaş katıldı. Meydanı dolduran binlerce kişiye Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve protokol balık ekmek dağıttı. Şölene katılan vatandaşlar çalan kemençe müziği eşliğinde el ele verip horon oynarken yerel sanatçılar da yöresel türküleri seslendirdi. Alanda kurulan ızgaralarda ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler sıcak sıcak davetlilere dağıtıldı. Ayrıca hamsiden yapılan sarma, kebap, karnıyarık, pizza ve pastadan oluşan 61 çeşit yemek de katılımcıların ilgisini çekti. Şölene katılan binlerce vatandaşa toplamda 5 ton hamsi ikram edildi.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci

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