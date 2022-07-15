Bağcılar'da ‘15 Temmuz' ruhu yeniden canlandı

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde program düzenledi. Saat 21.00'da Bağcılar 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu. Programda 15 Temmuz gecesi yaşananlar slayt gösterisi ile vatandaşlara izletildi. Slayt gösterisinin ardından kürsüde söz alan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bu hain yapılanmanın 60'lı yıllardan itibaren ülkenin tüm kurumlarına yerleştiğini ve 15 Temmuz gecesi kendisini gösterdiğini ifade etti.

Başkan Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “15 Temmuz'daki dış güçlerin hain emellerini gerçekleştirmek üzere ortaya çıkan yapılanma 60'lı yıllardan bu tarafa sinsi bir şekilde ülkemizin tüm kurumlarında önemli mesafeler kat etmişti. Aslında bakıldığı zaman dünyada eşi benzeri görünmeyen gerçekten önemli belgesellere konu olacak derecede sinsi bir şekilde yapılanan bu yapı 15 Temmuz'da kendini göstermek durumunda kaldı ve meydana çıktılar. Bu meydana çıkışın karşısında başta Cumhurbaşkanımızın duruşuyla ve arkasındaki milletimizin mücadelesiyle, ordumuzun içerisindeki şerefli komutanlarımızın duruşuyla bu hain darbe girişimi püskürtüldü” dedi.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinlikleri çerçevesinde Bağcılar 15 Temmuz Meydanı'na darbe gecesi yaşananlara dair fotoğraf sergisi kuruldu. Ayrıca sergide, darbe girişimi sırasında tank altında kalan ve içinde 15 Temmuz'un en genç gazilerinden Görkem Mert'in de bulunduğu bir otomobil de yer aldı.

Ensar Kıranlıoğlu

