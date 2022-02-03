Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük panik oluşturdu

Olay saat 01.00'da Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde 552. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın bahçesinde bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçmenin olduğunu fark eden bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Binaların tahliye edilmesi bekleniyor

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün yaşandığı bahçede inceleme gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken göçüğün meydana geldiği bahçedeki iki binanın tahliye edilmesi bekleniyor.

1,5 ay önce aynı sokakta göçük yaşandı

Olayın meydana geldiği sokakta yaklaşık 1,5 ay önce göçük meydana gelmişti. İtfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinde iki binayı tahliye etmişti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Davut Has

