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Bağcılar'da 3 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda araç hasar gördü

Bağcılar'da 3 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda araç hasar gördü
Bağcılar'da 3 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda araç hasar gördü

Bağcılar’da Otocenter’de baba ve oğluyla birlikte bir kişi, aralarında husumet bulunan şahısların silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şahısların cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, saldırıda galerilerde bulunan çok sayıda araç hasar gördü.

Bağcılar’da 3 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda araç hasar gördü - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Otocenter'da yaşandı. İddiaya göre, Cemal Dündar(40), oğlu Engin Dündar(16) ile birlikte akrabaları Polat Dündar, Otocenter'da gezdiği sırada husumetlisi olduğu şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdığı olayda galerilere kaçmaya çalışan Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar, olay yerinde kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

3 kişinin cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cemal, Engin ve Polat Dündar'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik kameraları üzerine çalışma yapan ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Galerilerdeki çok sayıda araçta maddi hasar oluştu

Galerileri gezen 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, galerilerin önünde satılmayı bekleyen çok sayıda araçlara kurşun isabet etti. Kurşunların hedefi olan araçların çoğunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri araçları tek tek inceleyerek, hasarlara tutanaklara yazdı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Veysel Ensar Gökçegözog
 

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