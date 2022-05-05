Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2205 Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Veysel Ensar Gökçegözog

