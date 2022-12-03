Bağcılar'da arka arkaya iki gün minibüsle soygun yaptılar

Olay, 28 Kasım günü 06.10 sıralarında Bağcılar Yenimahalle'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cahit Tuncer, akşam saatlerinde aracını park ederek evine gitti. Sabah işe gitmek için aracına binen Tuncer araçta bulunan 30 bin TL değerindeki demir bükme makinesinin çalındığını anladı. Tuncer, olayı polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde, hırsızların sabahın erken saatlerinde beyaz bir minibüsle gelerek aracın bagajını açtıkları ve demir bükme makinesini çaldıkları belirlendi. Olaydan bir gün sonra aynı minibüsle gelen hırsızların başka bir mahallede bulunan bir ticari aracı aynı şekilde soydukları öğrenildi.

İki hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı

Bağcılar'da arka arkaya gerçekleşen hırsızlık, çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Her iki olayda da şahısların beyaz bir minibüs ile gelerek belirledikleri aracın önünde durdukları ve ardından kapıyı açarak araçtan bir şeyler çaldıkları görüldü.

“Yapan aynı, araç aynı, kişiler üstlerindeki elbise bile aynı”

Aracı soyulan Cahit Tuncer “Arabamı getirdim park ettim evimin önüne sabah kalktığımda baktım makinemin olmadığını fark ettim. Bunun üzerine kamera görüntülerini inceledim. 4 kişi bir araçla gelip makinamızı alıp götürmüşler. Polise başvurduk şu anda olayın neticelenmesini bekliyoruz. İnşaatta kullandığımız demir bükme makinesiydi 25-30 bin TL değerinde. Bizim haricimizde bir yerde daha olmuş. Onun da görüntüleri var aracına giriyorlar ama vatandaş şikayetçi olmamış. Şu anda bizimkinden de bir haber yok. Yapan aynı araç, aynı kişiler, üstlerindeki elbise bile aynı. 4 kişiler bildiğimiz kadarıyla. Şikayetçi olduk bekliyoruz” dedi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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