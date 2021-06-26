Bağcılar'da cinayet anı kamerada

Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta saat 02.00 sıralarında yaşanmıştı. 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül A. ile telefonda konuşup tartışmıştı. Daha sonra Nurgül A. Tulgaroğlu'nu konuşmak üzere parka çağırmıştı. Tulgaroğlu, arkadaşı Kadir A. ile birlikte parka gelirken, Nurgül A.'nın yanında bulunan arkadaşı Özlem D.'de kavga çıkma ihtimaline karşın sevgilisini çağırmıştı. Özlem D.'nin sevgilisi kalabalık bir arkadaş grubuyla parka gelmiş, iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu tabancayla vurularak hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralanmıştı.

Silahlı kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yere düştüğü ve diğerlerin kaçtığı görülüyor.

Medeni Topaloğlu

