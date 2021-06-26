İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağcılar'da cinayet anı kamerada

Bağcılar'da cinayet anı kamerada
Bağcılar'da cinayet anı kamerada

Bağcılar’da gece saatlerinde bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar’da cinayet anı kamerada - Tıkla İzle

Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta saat 02.00 sıralarında yaşanmıştı. 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül A. ile telefonda konuşup tartışmıştı. Daha sonra Nurgül A. Tulgaroğlu'nu konuşmak üzere parka çağırmıştı. Tulgaroğlu, arkadaşı Kadir A. ile birlikte parka gelirken, Nurgül A.'nın yanında bulunan arkadaşı Özlem D.'de kavga çıkma ihtimaline karşın sevgilisini çağırmıştı. Özlem D.'nin sevgilisi kalabalık bir arkadaş grubuyla parka gelmiş, iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu tabancayla vurularak hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralanmıştı.
Silahlı kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yere düştüğü ve diğerlerin kaçtığı görülüyor.

Medeni Topaloğlu
 

İLGİLİ HABER
Bağcılarda ailesiyle parkta oturan şahıs, tartıştığı iki kişiye kurşun yağdırdı:1 ölü, 1 yaralı Bağcılar’da ailesiyle parkta oturan şahıs, tartıştığı iki kişiye kurşun yağdırdı:1 ölü, 1 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.