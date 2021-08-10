İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bağcılar'da dere yatağına düşen adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Bağcılar'da dere yatağına düşen adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Bağcılar'da dere yatağına düşen adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Bağcılar’da dere yatağına düşen şahsın bacağı kırıldı. Şahıs, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde bulunan dere yatağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle dere yatağına düştü. Adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri adamı sedye ile düştüğü yerden çıkardı. Bacağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar olan adam sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dere yatağında su seviyesinin düşük olması olası bir can kaybını önledi.

Furkan Tan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.