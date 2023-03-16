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Bağcılar'da far hırsızları kamerada

Bağcılar'da far hırsızları kamerada
Bağcılar'da far hırsızları kamerada

Bağcılar’da park halindeki aracın farlarının çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar’da far hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün gece Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Barkol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı araçla sokağa gelen hırsızlar, kimsenin olmadığını fark edince park halindeki otomobilin yanında durdu. Daha sonra araçtan inen 2 şahıs, gözlerine kestirdikleri otomobilin farlarını çıkarmaya çalıştı. Bir süre sonra farları yerinden söken hırsızlar, aynı araca binip olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Volkan Kayalar - Abdullah Uğur

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