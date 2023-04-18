Bağcılar'da fırın çalışanına kemerli saldırı

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ekmek fırını çalışanı müşterilere servis yaptığı sırada aracını yola park etti. Arkasında ki araçta bulunan 2 kişi önce kornaya basarak uyarmak istedi. Ardından öfkelenen şahıslar araçlarından çıkarak fırın çalışanına saldırdı. Bir şahsın ise belindeki kemeri ile fırın çalışanına vurduğu görüldü. Olay sırasında araya giren vatandaşlar kavgaya müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Volkan Kayalar - Abdullah Uğur



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