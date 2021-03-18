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Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı

Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı
Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı

Bağcılar’da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek, içinde bulunduğu arabasıyla birlikte yola düştü. Park için kaldırıma yanaşan sürücünün bebeği görüp son anda durduğu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bağcılar’da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, Kirazlı'da öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki bebeğin annesi olduğu öğrenilen kadın, bebek arabasını girdiği marketin önünde bıraktı. Kaldırımda duran bebek arabası, içinde bulunan poşetlerin ağırlığını kaldıramayarak geri geri gitti ve kaldırımdan yola devrildi. O esnada park etmek üzere kaldırıma yaklaşan aracın sürücüsü, bebeğin içinde bulunduğu bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu. Bebeğin düştüğünü gören, annesi, aracın sürücüsü ve çevre dükkanlardaki esnaflar esnaf bebeğin yanına koştu. Bebeğin yara almadığı olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bebek arabasının geri geri gidip yola düştüğü, aracın son anda durduğu ve insanların bebeğin yanına koştuğu görülüyor.

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