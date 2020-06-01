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Bağcılar'da iki evin çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da iki evin çatısı alev alev yandı
Bağcılar'da iki evin çatısı alev alev yandı

Bağcılar’da, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle iki evin çatısı alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar paniğe kapılarak kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 01.20 sularında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1450 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binannı çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden 14 yaşındaki çocuk, ‘yangın var' uyarısıyla vatandaşlar sokağa çıktı. Binada oturan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

Bu sırada sokağa çıkan vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. kısa sürede büyüyen alevler yan binanın çatısına sıçradı. Yangının büyümesiyle olay yerine Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Kocasinan'dan takviye sevk edildi.
Yangında yaralanan kimse olmazken itfaiye, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı.

Öte yandan yangın nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı, korona virüse aldırış etmeden sosyal mesafeye dikkat etmemesi ise dikkat çekti.

Yangını fark eden Sabri Can isimli vatandaş, “Çocuklar vardı kapıda, bir anda bağırma sesleri geldi. Çatı katları alev aldı. Alevler yükselince diğer çatılara sıçradı ve vatandaşlar iyice panikleyip, dışarı çıktı. Çok şükür ölen kimse olmadı” diye konuştu.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Medeni Topaloğlu

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