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Bağcılar'da kafede yumruk yumruğa kavga

Bağcılar'da kafede yumruk yumruğa kavga
Bağcılar'da kafede yumruk yumruğa kavga

Bağcılar’da bulunan bir kahve zincirinin şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bağcılar’da kafede yumruk yumruğa kavga - Tıkla İzle

Bağcılar Mahmutbey'de bulunan bir kahve zincirinin şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönmesiyle şahıslar birbirine yumruk atmaya başladı. O esnada orada bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki şahsın yumruk yumruğa kavga ettiği çevredeki vatandaşlarınsa ayırmaya çalıştığı görüldü.

Volkan Kayalar - Burak Uğur

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