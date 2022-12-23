Bağcılar'da kafede yumruk yumruğa kavga

Bağcılar Mahmutbey'de bulunan bir kahve zincirinin şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönmesiyle şahıslar birbirine yumruk atmaya başladı. O esnada orada bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki şahsın yumruk yumruğa kavga ettiği çevredeki vatandaşlarınsa ayırmaya çalıştığı görüldü.

Volkan Kayalar - Burak Uğur

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