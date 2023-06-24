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Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 TR 622 plakalı hafif ticari araç cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 HO 1366 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada hafif ticari aracın içerisinde bulunanlardan 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerine getirilen çekici ile kaza yapan araç kaldırıldı ve yol trafiğe açık hale getirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Uzun

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