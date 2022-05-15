Bağcılar'da kundaklanan araç alev alev yandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Çengiz Karcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. S.İ.'ye ait olduğu öğrenilen 34 GG 8994 plakalı araç park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Aracı kundaklayan kişiler ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların müdahalesi etkili olmadı

Çevredeki vatandaşlar alev alev yanmaya başlayan aracı söndürmek için su ve yangın tüpleriyle müdahalede bulundu ancak vatandaşların müdahalesi yanan aracı söndürmek için yeterli olmadı. Yanan araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hafif ticari araç son anda kurtarıldı

Kundaklanan aracın yan tarafında park halinde bulunan 34 YT 4830 plakalı hafif ticari araç, sahibi tarafından çekilerek son anda yanmaktan kurtarıldı. Olayda kundaklanan araç kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta ufak çaplı hasar meydana geldi.

Veysel Ensar Gökçegözog