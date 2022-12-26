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Bağcılar'da makineli silahla iş yerini taradılar

Bağcılar'da makineli silahla iş yerini taradılar
Bağcılar'da makineli silahla iş yerini taradılar

Bağcılar'da bir eğlence mekanından fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovulan 2 kişi, araçla geldikleri işyerini silahla taradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin Uzi diye tabir edilen hafif makineli tabanca kullandığı görülüyor.

Bağcılar'da dehşet anları: Makineli silahla iş yerini taradılar - Tıkla İzle

Olay, Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 25 Aralık tarihinde saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanına gelen B.Ç. ile arkadaşları, iş yeri işletmecisi tarafından fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu. Ardından dışarı çıkan B.Ç. ile arkadaşları oradan ayrıldı. Bir süre sonra B.Ç ile yanındaki suç ortağı, S.Y.'nin işlettiği eğlence mekanına ve S.B. isimli şahsın evine araçtan ateş açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından ifadeleri alınan S.B. ve S.Y., husumetlileri olmadığını iddia etti. Polis ekipleri ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

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